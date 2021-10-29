12 років потому. Легенди Шахтаря підняли Кубок УЄФА

Андрій Пятов та Даріо Срна з Кубком УЄФА / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

У розташування клубу було доставлено виготовлену в Італії точну копію Кубка УЄФА, завойованого донецьким Шахтарем.

Читайте також: У Шахтарі розповіли, як потрапити до академії клубу

Реклама

Герої фіналу 2009 року, гравці та менеджмент команди, яка виграла головний єврокубковий трофей в історії України, оцінили легендарний кубок.

Нагадаємо, історичну перемогу у турнірі Шахтар здобув у Стамбулі, обігравши у фіналі німецький Вердер 2:1.

Перша копія Кубка УЄФА залишилась у музеї клубу на Донбас Арені.

Реклама

Дивіться, як донецький Шахтар завоював Кубок УЄФА у 2009 році