30 жовтня 14:00
Маріуполь --
Динамо --
30 жовтня 17:00
Шахтар --
Десна --
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Інгулець --
Верес --
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Колос --
Львів --
31 жовтня 17:00
Рух --
Олександрія --
31 жовтня 19:30
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Зоря --
1 листопада 17:00
Дніпро-1 --
Минай --
1 листопада 19:30
Ворскла --
Чорноморець --
6 листопада 00:00
Динамо --
Ворскла --
6 листопада 00:00
Колос --
Шахтар --
6 листопада 00:00
Зоря --
Верес --
6 листопада 00:00
Львів --
Десна --
6 листопада 00:00
Інгулець --
Дніпро-1 --
6 листопада 00:00
Олександрія --
Металіст 1925 --
6 листопада 00:00
Чорноморець --
Рух --
6 листопада 00:00
Минай --
Маріуполь --
2 листопада 19:45
Вольфсбург --
Зальцбург --
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Мальме --
Челсі --
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Барселона --
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Ювентус --
Зеніт --
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Манчестер Сіті --
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12 років потому. Легенди Шахтаря підняли Кубок УЄФА

Сергій Шаховець
29 жовтня, 21:47
Донецький Шахтар отримав Кубок УЄФА, завойований "гірниками" у 2009 році

Андрій Пятов та Даріо Срна з Кубком УЄФА / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

У розташування клубу було доставлено виготовлену в Італії точну копію Кубка УЄФА, завойованого донецьким Шахтарем.

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Герої фіналу 2009 року, гравці та менеджмент команди, яка виграла головний єврокубковий трофей в історії України, оцінили легендарний кубок.

Нагадаємо, історичну перемогу у турнірі Шахтар здобув у Стамбулі, обігравши у фіналі німецький Вердер 2:1.

Перша копія Кубка УЄФА залишилась у музеї клубу на Донбас Арені.

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Дивіться, як донецький Шахтар завоював Кубок УЄФА у 2009 році

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