Пострадавший от взрыва бомбы футболист "Боруссии" перенес операцию
Марк Бартра выписан из больницы и уже находится у себя дома
Полузащитник "Боруссии" Марк Бартра перенес операцию на запястье, сообщает Marca.
Испанский хавбек пострадал во время взрыва рядом с автобусов дортмундского клуба в преддверии первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов против "Монако". Игрок был ранен в руку осколками стекла.
Операция прошла успешно и здоровью футболиста ничего не угрожает. Сообщается, что Бартра выписан из больницы и уже находится у себя дома.
Встреча "Боруссия" – "Монако" перенесена на среду. Игра начнется в 19.45 по киевскому времени.
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