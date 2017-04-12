Пострадавший от взрыва бомбы футболист "Боруссии" перенес операцию

Марк Бартра выписан из больницы и уже находится у себя дома

Полузащитник "Боруссии" Марк Бартра перенес операцию на запястье, сообщает Marca.

Испанский хавбек пострадал во время взрыва рядом с автобусов дортмундского клуба в преддверии первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов против "Монако". Игрок был ранен в руку осколками стекла.

Операция прошла успешно и здоровью футболиста ничего не угрожает. Сообщается, что Бартра выписан из больницы и уже находится у себя дома.

Встреча "Боруссия" – "Монако" перенесена на среду. Игра начнется в 19.45 по киевскому времени.