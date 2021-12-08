Телефонуйте до Голлівуду! Шалений матч, про який обов'язково потрібно зняти кіно

8 грудня, 11:27

Клуб Серро Портеньо в 34-й раз став чемпіоном Парагваю, забивши два голи польовому гравцю у компенсований час