Телефонуйте до Голлівуду! Шалений матч, про який обов'язково потрібно зняти кіно

Серро Портеньо став чемпіоном Парагваю
Просто неймовірною виявилася розв'язка у чемпіонаті Парагваю з футболу. Вирішальний матч увійде до історії футболу.
Ось стислий сценарій для голлівудського фільму.
- Перед останнім туром на титул претендували дві команди – Гуарані та Серро Портеньо. Волею календаря вони зустрілися між собою.
- Серро Портеньо випереджав суперників на два очки, але грали на полі Гуарані.
- На 15-й хвилині Серро Портеньо залишився у меншості – півзахисник Алан Бенітес отримав пряму червону за грубу гру.
- Гуарані забив два голи і рахунок 2:0 протримався на табло до компенсованого часу.
- До чемпіонства залишалися лічені хвилини і тут начудив воротар Гуарані Гаспар Сервіо. Поки гравець Гуарані, який отримав травму, лежав за межами поля, Сервіо вирішив втягнути його на поле, щоб потягнути час. Зробивши це, голкіпер господарів отримав другу жовту картку та був вилучений. Крім того, суддя вилучив і травмованого захисника Роберто Фернандеса – той надто активно висував арбітру претензії.
- На 93-й хвилині Гуарані залишився вдев'ятьох, а у ворота був змушений стати польовий гравець. Але Серро Портеньо, як і раніше, треба було забивати двічі.
- І вони забили! На 99-й хвилині відзначився Альберто Еспінола, а на 101-й – Хуан Патіньо.
- Серро Портеньо – чемпіон!
Дивіться огляд цього шаленого матчу:
Після фінального свистка головного суддю Хуанкарлоса Хуліадосу поліції довелося виводити зі стадіону, прикривши щитами, повідомляє Sport24.