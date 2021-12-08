Звоните в Голливуд! Безумный матч, о котором обязательно нужно снять кино

Серро Портеньо стал чемпионом Парагвая
Просто невероятной оказалась развязка в чемпионате Парагвая по футболу. Решающий матч войдет в историю футбола.
Вот краткий сценарий для голливудского фильма.
- Перед последним туром на титул претендовали две команды – Гуарани и Серро Портеньо. Волею календаря они и встретились между собой.
- Серро Портеньо опережал соперников на два очка, но играли на поле Гуарани.
- На 15-й минуте Серро Портеньо остался в меньшинстве – полузащитник Алан Бенитес получил прямую красную за грубую игру.
- Гуарани забил два гола и счет 2:0 продержался на табло до компенсированного времени.
- До чемпионства оставались считанные минуты и тут начудил вратарь Гуарани Гаспар Сервио. Пока получивший травму игрок Гуарани лежал за пределами поля, Сервио решил втащить его на поле, чтобы потянуть время. Сделав это, голкипер хозяев получил вторую желтую карточку и был удален. Кроме того, судья удалил и травмированного защитника Роберто Фернандеса – тот слишком активно предъявлял арбитру претензии.
- На 93-й минуте Гуарани остался вдевятером, а в ворота был вынужден встать полевой игрок. Но Серро Портеньо по-прежнему нужно было забивать дважды.
- И они забили! На 99-й минуте отличился Альберто Эспинола, а на 101-й – Хуан Патиньо.
- Серро Портеньо – чемпион!
Смотрите обзор этого безумного матча:
После финального свистка главного судью Хуанкарлоса Хулиадосу полиции пришлось уводить со стадиона, прикрыв щитами, сообщает Sport24.