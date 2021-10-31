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Зірці збірної Англії потрібна пересадка печінки

Олег Люлька
31 жовтня, 20:45
Колишній півзахисник збірної Англії, Ньюкасла та нинішній тренер Іпсвіча U-23 Кірон Даєр має серйозні проблеми зі здоров'ям

Кірон Даєр / Фото: Getty Images

Як повідомляє офіційний сайт Іпсвіча, лікарі діагностували у 42-річного Кірона Даєра первинний склерозуючий холангіт. Йому потрібна пересадка печінки.

"На жаль, кілька років тому у мене виявили захворювання печінки, через яке одного дня мені знадобиться пересадка. Протягом наступного тижня тести покажуть, коли мені потрібно буде пройти цю процедуру. Я вважаю себе дуже позитивною людиною і вірю, що зможу перемогти недугу. Вдячний за підтримку клубу та вболівальникам", – сказав Даєр.

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Нагадаємо, що за свою кар'єру Даєр зіграв 33 матчі за збірну Англії, у складі якої виступав на чемпіонаті світу-2002 та Євро-2004.

Раніше ми писали, що форварду Барселони Агуеро стало зле під час матчу з Алавесом. Через проблеми із серцем він не приїде до Києва на поєдинок Ліги чемпіонів із Динамо.