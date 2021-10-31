31 октября 14:00
Колос 0
Львов 1
31 октября 17:00
Рух 0
Александрия 0
31 октября 19:30
Металлист 1925 --
Заря --
1 ноября 17:00
Днепр-1 --
Минай --
1 ноября 19:30
Ворскла --
Черноморец --
6 ноября 00:00
Динамо --
Ворскла --
6 ноября 00:00
Колос --
Шахтер --
6 ноября 00:00
Заря --
Верес --
6 ноября 00:00
Львов --
Десна --
6 ноября 00:00
Ингулец --
Днепр-1 --
6 ноября 00:00
Александрия --
Металлист 1925 --
6 ноября 00:00
Черноморец --
Рух --
6 ноября 00:00
Минай --
Мариуполь --
2 ноября 19:45
Вольфсбург --
Зальцбург --
2 ноября 19:45
Мальме --
Челси --
2 ноября 22:00
Динамо --
Барселона --
2 ноября 22:00
Бавария --
Бенфика --
2 ноября 22:00
Вильярреал --
Янг Бойз --
2 ноября 22:00
Аталанта --
Манчестер Юнайтед --
2 ноября 22:00
Севилья --
Лилль --
2 ноября 22:00
Ювентус --
Зенит --
3 ноября 19:45
Милан --
Порту --
3 ноября 19:45
Реал --
Шахтер --
3 ноября 22:00
Манчестер Сити --
Брюгге --
3 ноября 22:00
Лейпциг --
ПСЖ --
3 ноября 22:00
Ливерпуль --
Атлетико --
3 ноября 22:00
Спортинг --
Бешикташ --
3 ноября 22:00
Боруссия Д --
Аякс --
3 ноября 22:00
Шериф --
Интер --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Новости футбола

Звезде сборной Англии требуется пересадка печени

Олег Люлька
31 октября, 20:45
Бывший полузащитник сборной Англии, Ньюкасла и нынешний тренер Ипсвича U-23 Кирон Дайер испытывает серьезные проблемы со здоровьем

Кирон Дайер / Фото: Getty Images

Как сообщает официальный сайт Ипсвича, врачи диагностировали у 42-летнего Кирона Дайера первичный склерозирующий холангит. Ему требуется пересадка печени.

"Увы, несколько лет назад у меня выявили заболевание печени, из-за которого однажды мне понадобится пересадка. В течение следующей недели тесты покажут, когда мне нужно будет пройти эту процедуру. Я считаю себя очень позитивным человеком и верю, что смогу победить недуг. Благодарен за поддержку клубу и болельщикам", – сказал Дайер.

Реклама

Напомним, что за свою карьеру Дайер сыграл 33 матча за сборную Англии, в составе которой выступал на чемпионате мира-2002 и Евро-2004.

Ранее мы писали, что форварду Барселоны Агуэро стало плохо во время матча с Алавесом. Из-за проблем с сердцем он не приедет в Киев на поединок Лиги чемпионов с Динамо.