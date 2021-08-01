Зірка Росії в інвалідному кріслі покинула стадіон на Олімпіаді: йти стрибунка не могла

Російська легкоатлетка Дар'я Клішина не змогла вийти у фінал Олімпійських ігор-2020 в турнірі зі стрибків у довжину, а сектор в Токіо покинула в інвалідному кріслі

Дар'я Клішина травмувалася на Олімпіаді-2020/Фото ВФЛА

Сьогодні вранці в кваліфікації потрійного стрибка Клішина спочатку зробила два заступи . А потім під час третьої спроби росіянка отримала травму. Тоді як українка Марина Бех-Романчук пройшла у фінал Олімпіади з 10-м результатом .

В результаті сектор для стрибків на Олімпійському стадіоні в Токіо російська стрибунка покидала в інвалідному кріслі .

Клішина відвезли в медичний центр на стадіоні і зробили перев'язку на ногу. Співробітники медцентру видали спортсменці милиці, щоб вона змогла самостійно дістатися до транспорту, який відвезе її в поліклініку олімпійського селища.

Відмітимо, що Клішина – срібний призер чемпіонату світу-2017 , Дворазова чемпіонка Європи в приміщенні. Дарина – постійна учасниця всіляких рейтингів краси серед спортсменок.

Розіграш медалей в стрибках в довжину у жінок відбудеться 3 серпня. У українки Бех-Романчук буде сьомий стартовий номер.

Нагадаємо, що чоловік Марини плавець Михайло Романчук на Іграх в Токіо завоював дві медалі . "Бронзу" на дистанції 800 метрів вільним стилем і "Себеріо" на дистанції 1500 метрів.

Михайло Романчук та його дружина Марина / Фото: НОК України