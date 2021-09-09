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Зірка НХЛ заповів свій мозок для досліджень

Сергій Шаховець
9 вересня, 19:48
Колишній форвард хокейного клубу Тампа-Бей приєднався до програми вивчення наслідків травм на здоров'я спортсменів

Джей Ті Браун / Фото: NHL.com

Хокеїст Джей Ті Браун заповів свій мозок для наукових досліджень бостонському фонду, повідомляє TSN. Фонд вивчає вплив струсів і травм голови на розвиток психічних розладів.

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"Нам потрібна додаткова інформація про черепно-мозкові травми і струси мозку. Та інформація, яку можна отримати, вивчаючи мозок після смерті.

Я люблю хокей і хочу, щоб гра розвивалася. Хочу зробити все можливе, щоб вона стала безпечнішою для майбутніх поколінь. Також я думаю про здоров'я свого мозку, з огляду на те, в якому стилі я грав.

На льоду я був рішучим і енергійним, не боявся зіткнень... Я не знаю, який вплив мали бійки на мій мозок. Це одна з причин, через яку я зважився на такий крок", – аргументував своє рішення Браун.

Браун сказав, що він отримав принаймні два зафіксованих струси мозку, граючи в професійний хокей.

Джей Ті Браун / Фото: NHL.com

31-річний американець зіграв 365 матчів в НХЛ у складі Тампа-Бей, Анахайма і Міннесоти. У сезоні 2020-21 Браун грав у Швеції, де завершив активну кар'єру.

Фонд у співпраці з Бостонським університетом вивчив мозок більше 100 колишніх професійних футболістів і кількох колишніх гравців НХЛ, щоб встановити, чи призводить повторна травма голови до хронічної травматичної енцефалопатії.

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