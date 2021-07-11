Видовищно і впевнено! Український каратист побив усіх на чемпіонаті Європи

Українець Владислав Фостенко став переможцем першого Відкритого чемпіонату Європи з карате кіокушинкай

Ось так Фостенко перемагав у фіналі / Фото: Instagram

У Болгарії завершився перший Відкритий чемпіонат Європи SENSHI (карате кіокушинкай). І у нас є трофей! Чемпіоном став українець Владислав Фостенко, який у видовищній сутичці переміг у фіналі француза Аміруша Філалі у ваговій категорії 90 кг.

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Карате кіокушинкай – надзвичайно видовищний вид спорту. Спортивні поєдинки (куміте) проводяться в повний контакт без захисного спорядження (шоломів, рукавичок, протекторів). Єдине обмеження – заборона ударів у голову руками. Повноконтактні бої, насичені високими ударами ногами та потужними ударами руками, незмінно привертають на змагання велике число глядачів.