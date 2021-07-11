Зрелищно и уверенно! Украинский каратист побил всех на чемпионате Европы

Украинец Владислав Фостенко стал победителем первого Открытого чемпионата Европы по карате киокушинкай

Вот так Фостенко побеждал в финале / Фото: Instagram

В Болгарии завершился первый Открытый чемпионат Европы SENSHI (карате киокушинкай). И у нас есть трофей! Чемпионом стал украинец Владислав Фостенко, который в зрелищной схватке победил в финале француза Амируша Филали в весовой категории 90 кг.

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Карате киокушинкай – чрезвычайно зрелищный вид спорта. Спортивные поединки (кумите) проводятся в полный контакт без защитного снаряжения (шлемов, перчаток, протекторов). Единственное ограничение — запрет ударов в голову руками. Полноконтактные бои, насыщенные высокими ударами ногами и мощными ударами руками, неизменно привлекают на соревнования большое число зрителей.