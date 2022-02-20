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Шахтар --
Чорноморець --
5 березня 00:00
Зоря --
Маріуполь --
5 березня 00:00
Олександрія --
Колос --
5 березня 00:00
Металіст 1925 --
Ворскла --
5 березня 00:00
Рух --
Дніпро-1 --
5 березня 00:00
Інгулець --
Львів --
5 березня 00:00
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Зрада дня: українець в обіймах із росіянином виграв 20 тисяч євро

Павло Василенко
20 лютого, 22:54
Загроза повномасштабного вторгнення військ Росії в Україну не завадила 34-річному українському тенісистові Денису Молчанову стати в пару з представником РФ Андрієм Рубльовим

Молчанов і Рубльов радіють виграшу 20 тисяч евро / Фото: Колаж: Сьогодні

Дует Молчанов – Рубльов у неділю, 20 лютого, виграв тенісний турнір Open 13 Provence у Марселі, заробивши 20 730 євро призових – по 10 365 євро кожному.

У фіналі Молчанов і Рубльов обіграли південноафриканця Равена Класена та японця Бена Маклахлана – 4:6, 7:5, 10:7, після чого українець та росіянин обнялися, показавши, що для них нібито спортпозаполітикою.

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Зазначимо, що Молчанов – уродженець Кишинева. За Україну виступає із 2006 року. 2015-го підозрювався у договірному матчі з аргентинцем Агустіном Велотті – на останнього по ходу гри були зроблені великі ставки, і Велотті у підсумку виграв.

Денис Молчанов / Фото: Getty Images

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Але Молчанов стверджував, що програв той скандальний матч через травму

Загроза вторгнення Росії

  • Останніми тижнями західні офіційні особи попереджають, що Росія може вторгнутися до України в будь-який час
  • За останніми оцінками уряду США, вздовж кордону з Україною, як у Росії, так і в сусідній Білорусі, наразі розміщено від 169 000 до 190 000 російських військовослужбовців, але до цієї цифри належать і бойовики на окупованій території України.
  • Президент України Володимир Зеленський заявив, що провокації зараз дуже небезпечні. "Один обстріл, один артилерійський вогонь може призвести до війни", – попередив він.