Зрада дня: українець в обіймах із росіянином виграв 20 тисяч євро

Молчанов і Рубльов радіють виграшу 20 тисяч евро / Фото: Колаж: Сьогодні

Дует Молчанов – Рубльов у неділю, 20 лютого, виграв тенісний турнір Open 13 Provence у Марселі, заробивши 20 730 євро призових – по 10 365 євро кожному.

У фіналі Молчанов і Рубльов обіграли південноафриканця Равена Класена та японця Бена Маклахлана – 4:6, 7:5, 10:7, після чого українець та росіянин обнялися, показавши, що для них нібито спортпозаполітикою.

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Зазначимо, що Молчанов – уродженець Кишинева. За Україну виступає із 2006 року. 2015-го підозрювався у договірному матчі з аргентинцем Агустіном Велотті – на останнього по ходу гри були зроблені великі ставки, і Велотті у підсумку виграв.

Денис Молчанов / Фото: Getty Images

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