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Мариуполь --
5 марта 00:00
Александрия --
Колос --
5 марта 00:00
Металлист 1925 --
Ворскла --
5 марта 00:00
Рух --
Днепр-1 --
5 марта 00:00
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Зрада дня: украинец в обнимку с россиянином выиграл 20 тысяч евро

Павел Василенко
20 февраля, 22:54
Угроза полномасштабного вторжения войск России в Украину не помешала 34-летнему украинскому теннисисту Денису Молчанову встать в пару с представителем РФ Андреем Рублевым

Молчанов и Рублев радуются выигрышу 20 тысяч евро / Фото: Коллаж: Сегодня

Дуэт Молчанов – Рублев в воскресенье, 20 февраля, выиграл теннисный турнир Open 13 Provence в Марселе, заработав 20 730 евро призовых – по 10 365 евро на каждого.

В финале Молчанов и Рублев обыграли южноафриканца Равена Класена и японца Бена Маклахлана – 4:6, 7:5, 10:7, после чего украинец и россиянин обнялись, показав, что для них якобы спортвнеполитики.

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Отметим, что Молчанов – уроженец Кишинева. За Украину выступает с 2006 года. В 2015-м подозревался в договорном матче с аргентинцем Агустином Велотти – на последнего по ходу игры были сделаны крупные ставки, и Велотти в итоге выиграл.

Денис Молчанов / Фото: Getty Images

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Но Молчанов утверждал, что проиграл тот скандальный матч из-за травмы.

Угроза вторжения России

В последние недели западные официальные лица предупреждают, что Россия может вторгнуться в Украину в любое время

По последним оценкам правительства США, вдоль границы с Украиной, как в России, так и в соседней Беларуси, в настоящее время размещено от 169 000 до 190 000 российских военнослужащих, но в эту цифру входят и боевики на оккупированной территории Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что провокации сейчас очень опасны. "Один обстрел, один артиллерийский огонь могут привести к войне", – предупредил он.