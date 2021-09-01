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Золото зі світовим рекордом! Легкоатлетка здобула 17-ту медаль вищої проби для України

Сергій Шаховець
1 вересня, 15:21
На Паралімпійських іграх у Токіо Анастасія Москаленко завоювала золоту нагороду у штовханні ядра. Цього разу обійшлося без скандалу

Анастасія Москаленко завоювала золоту медаль у штовханні ядра на Паралімпіаді-2020 / Фото: Getty Images

Українська паралімпійка Анастасія Москаленко була однією з фавориток змагань зі штовхання ядра. Але її результат перевершив всі очікування.

У фіналі змагань українка завоювала золоту нагороду, при цьому вона встановила світовий рекорд. Москаленко штовхнула ядро на 7.61 метра. Свій найкращий результат Анастасія встановила у другій спробі.

Срібну медаль завоювала полька Роза Козаковська, вона штовхнула ядро на 7.37. "Бронза" у Євгенії Галактіонової, представниці ПКР. Її результат 6.80.

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Медаль Москаленко стала 75-ю для України на цій Паралімпіаді. На рахунку наших паралімпійців 17 золотих, 35 срібних і 23 бронзові нагороди.

Нагадаємо, що вчора золоту медаль у штовханні ядра отримав українець Максим Коваль. Але перед цим дискваліфікували малайзійського спортсмена Золкефлі, за порушення правил – він невчасно прийшов до кімнати очікування перед стартом.

Через дискваліфікацію малайзійського спортсмена розгорівся грандіозний скандал, бо малайзійця позбавили золотої медалі.

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