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Зінедін Зідан стане тренером Мессі. Раніше він феєрив із Роналду

Любомир Луканюк
9 січня, 15:25
Після закінчення цього сезону французький фахівець очолить Парі Сен-Жермен, який ніяк не може здобути перемогу в Лізі чемпіонів.

У ПСЖ уже є володар Золотого м'яча, залишилося виграти Лігу чемпіонів / Фото: Колаж: Сьогодні

Колишній головний тренер Реала Зінедін Зідан погодив контракт із Парі Сен-Жермен.

Фахівець домовився про умови особистого контракту з парижанами та очолить клуб улітку. Керівництво ПСЖ не довіряє нинішньому наставнику команди Маурісіо Почеттіно, тому покликало Зідана, повідомляє Sport.es.

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49-річний Зінедін Зідан знаходиться без клубу з літа 2021 року, відколи пішов з мадридського Реала. З іспанською командою французький фахівець виграв 11 трофеїв. Більшість із яких разом із Кріштіану Роналду.

Роналду і Зідан / Фото: Getty Images

Тепер Зідану доведеться працювати з ще однією зіркою світового футболу – Ліонелем Мессі.

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Ліонель Мессі підхопив гастроентерит / Фото: REUTERS

Нагадаємо, раніше Зінедін Зідан відмовився стати біля керма команди Роналду. І причина у француза дуже вагома – його дружина категорично не бажає жити в Англії, тим більше переїжджати до Манчестера.

Додамо, що Зідан – один із найтитулованіших тренерів світу. Мадридський Реал під його керівництвом тричі ставав переможцем Ліги чемпіонів.