Зінченко заряджає! Збірна України провела тренування перед грою з Францією

Збірна України провела тренування напередодні матчу з Францією / Фото: УАФ

У передігровому тренуванні взяли участь 25 гравців: півзахисник Віталій Буяльський, у якого пошкодження привідного м'яза, залишив розташування збірної сьогодні, а ось дискваліфікований на матч із французами Олександр Зінченко провів з командою всі заняття, повідомляє пресслужба УАФ. Гравець Манчестер Сіті взяв участь не тільки в командній розминці, а й у виконанні ігрових вправ.

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Традиційно тренування за день до гри в першу чергу мало на меті напрацювання ігрових моделей на завтрашній матч. Також гравці виконували завдання на швидкість прийняття рішень.

Заняття було цікавим та інтенсивним: напередодні поєдинку, який на цьому етапі кваліфікації має всі підстави отримати статус вирішального, футболісти розуміють відповідальність та важливість моменту.

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Відпрацювавши годину на поле, команда повернулася в готель "Опера". Вже там тренерський штаб прийме остаточне рішення щодо заявки і стартового складу на завтрашню гру.

Нагадаємо, що 4 вересня збірна України проведе свій п'ятий матч відбору ЧС-2022. У Києві на НСК "Олімпійський" синьо-жовті зіграють із французами. Початок матчу о 21:45.

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