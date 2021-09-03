Зинченко заряжает! Сборная Украины провела тренировку перед игрой с Францией

Сборная Украины провела тренировку накануне матча с Францией / Фото: УАФ

В предигровой тренировке приняли участие 25 игроков: полузащитник Виталий Буяльский, у которого повреждение приводящей мышцы, покинул расположение сборной сегодня, а вот дисквалифицированный на матч с французами Александр Зинченко провел с командой все занятия, сообщает пресс-служба УАФ. Игрок Манчестер Сити принял участие не только в командной разминке, но и в выполнении игровых упражнений.

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Традиционно тренировки за день до игры в первую очередь имело целью наработки игровых моделей на завтрашний матч. Также игроки выполняли задания на скорость принятия решений.

Занятие было интересным и интенсивным: накануне поединка, который на этом этапе квалификации имеет все основания получить статус решающего, футболисты понимают ответственность и важность момента.

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Отработав час на поле, команда вернулась в отель "Опера". Уже там тренерский штаб примет окончательное решение по заявке и стартовый состав на завтрашнюю игру.

Напомним, что 4 сентября сборная Украины проведет свой пятый матч отбора ЧМ-2022. В Киеве на НСК "Олимпийский" сине-желтые сыграют с французами. Начало матча в 21:45.

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