19 листопада 19:30
Чорноморець --
Динамо --
20 листопада 14:00
Львів --
Зоря --
20 листопада 17:00
Шахтар --
Рух --
20 листопада 19:30
Дніпро-1 --
Олександрія --
21 листопада 14:00
Минай --
Інгулець --
21 листопада 17:00
Ворскла --
Маріуполь --
21 листопада 19:30
Десна --
Колос --
22 листопада 19:30
Верес --
Металіст 1925 --
27 листопада 00:00
Минай --
Динамо --
27 листопада 00:00
Інгулець --
Шахтар --
27 листопада 00:00
Олександрія --
Зоря --
27 листопада 00:00
Колос --
Верес --
27 листопада 00:00
Дніпро-1 --
Ворскла --
27 листопада 00:00
Чорноморець --
Десна --
27 листопада 00:00
Маріуполь --
Львів --
27 листопада 00:00
Рух --
Металіст 1925 --
23 листопада 19:45
Динамо --
Баварія --
23 листопада 19:45
Вільярреал --
Манчестер Юнайтед --
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Барселона --
Бенфіка --
23 листопада 22:00
Янг Бойз --
Аталанта --
23 листопада 22:00
Лілль --
Зальцбург --
23 листопада 22:00
Севілья --
Вольфсбург --
23 листопада 22:00
Мальме --
Зеніт --
23 листопада 22:00
Челсі --
Ювентус --
24 листопада 19:45
Бешикташ --
Аякс --
24 листопада 19:45
Інтер --
Шахтар --
24 листопада 22:00
Брюгге --
Лейпциг --
24 листопада 22:00
Манчестер Сіті --
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Зінченко отримав "Золотий м'яч" (фото)

Олег Люлька
18 листопада, 15:45
Футболісту Манчестер Сіті дав потримати найпрестижнішу індивідуальну нагороду світового футболу її реальний володар Ігор Бєланов

Зінченко із "Золотим м'ячем" і Бєлановим / Фото: Instagram

Олександр Зінченко, якому після перемоги над Боснією донька показала непристойний жест, похвалився зустріччю з легендою українського футболу – Ігорем Бєлановим.

Бєланов дав Зінченку потримати в руках "Золотий м'яч" – приз найкращому футболісту Європи, який ексдинамівець виборов 1986 року.

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"Із одним із трьох українських володарів "Золотого м'яча", – підписав у Instagram спільне фото з Бєлановим 24-річний Зінченко, який раніше виступав у збірній країни під керівництвом володаря "Золотого м'яча"-2004 Андрія Шевченка.

"Саню, чекаємо, коли привезеш до України четвертий!" – пишуть фоловери Зінченка.

Три українські володарі "Золотого м'яча" – Шевченко, Блохін и Бєланов

Зауважимо, що володаря "Золотого м'яча"-2021 оголосять 29 листопада. Головними претендентами на нагороду називають Роберта Левандовського та Ліонеля Мессі.

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У Мессі шість "Золотих м'ячів" – це рекорд