Зінченко побив рекорд двох тисячоліть

Зінченко потрапив до історії / Фото: Getty Images

Перемога над Ньюкаслом 4:0 у матчі 18-го туру чемпіонату Англії стала для Манчестер Сіті вже 34-ою в АПЛ за 2021 рік.

Отже, команда Пепа Гвардіоли встановила рекорд за кількістю перемог за календарний рік у найвищому англійському футбольному дивізіоні, перевершивши показник Ліверпуля, який виграв 33 матчі в АПЛ за 1982 рік.

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Зауважимо, що чемпіонат Англії проводиться вже 133 роки – з 1888 року.

Про рекорд "містян" повідомляє Sky Sports.

При цьому МанСіті ще може покращити свій рекорд, адже до кінця 2021-го проведе в англійській Прем'єр-лізі ще дві гри – з Лестером (26 грудня вдома) та Брентфордом (29 грудня на виїзді).

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Нагадаємо, у переможному для МанСіті виїзному матчі з Ньюкаслом (4:0) Олександр Зінченко відзначився результативною передачею на Ріяда Мареза, який зробив рахунок 3:0. Українець записав до свого активу перший гольовий пас в АПЛ, починаючи з 10 лютого 2019 року, коли він зробив два асисти у грі з Челсі (6:0).

Олександр Зінченко / Фото: Reuters

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НЬЮКАСЛ – МАНСІТІ – 0:4

ОГЛЯД МАТЧУ