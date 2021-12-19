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Зінченко не робив це три роки: українця прорвало!

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
19 грудня, 17:55
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Український легіонер Манчестер Сіті Олександр Зінченко відзначився результативною передачею в англійській Прем'єр-лізі
Олександр Зінченко
Олександр Зінченко / Фото: Reuters

У поєдинку 18-го туру англійської Прем'єр-ліги лідер першості Манчестер Сіті розгромив у гостях Ньюкасл 4:0.

При цьому одним із ковалів упевненої перемоги "містян" став Олександр Зінченко, який відіграв увесь поєдинок від початку до кінця.

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Більше того, саме після флангової передачі українця лівою відзначився голом алжирець Ріяд Марез, який зробив рахунок 3:0.

Отже, Зінченко записав до свого активу перший гольовий пас в АПЛ, починаючи з 10 лютого 2019 року, коли він зробив два асисти у грі з Челсі (6:0).

Гольовою передачею у грі з Ньюкаслом Зінченко привітав самого себе з днем народження – 15 грудня Олександру виповнилося 25 років.

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Ньюкасл – Манчестер Сіті – 0:4
Голи: Рубен Діаш, 5, Канселу, 27, Марез, 63, Стерлінг, 86

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Раніше ми писали, що Зінченку не сподобався жарт Зеленського – він зажадав повернути йому дружину!

Олександр Зінченко і його дружина Влада
Олександр Зінченко і його дружина Влада / Фото: Instagram

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