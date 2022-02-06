Зінченко засмутив Гвардіолу, розповівши правду про Україну

Хосеп Гвардіола та Олександр Зінченко / Фото: Getty Images, Reuters, Колаж: Сьогодні

Манчестер Сіті із Зінченком у складі розгромив Фулгем з рахунком 4:1 і вийшов у п'ятий раунд Кубка Англії. Українець вийшов на заміну в середині другого тайму, коли гра вже була зроблена. Після його появи рахунок не змінився.

Найближчими днями у Зінченка та тренера МанСіті Хосепа Гвардіоли будуть не лише футбольні теми для розмови. Напередодні поєдинку іспанський коуч висловив бажання поговорити з Олександром щодо політичної обстановки в Україні.

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Очевидно, що Пеп засмучений через накопичення російських військ на кордоні з нашою країною.

"Ми обов'язково поговоримо про Україну. Ми ще не зробили цього, тому що провели разом всього три або чотири дні, а до цього у нього була травма, і ми зосередилися на цьому. Пригнічує той факт, що такі речі трапляються у 21 столітті – приймати такі рішення у своїх політичних інтересах. Важко це прийняти. Я поговорю з Алексом, він знає про ситуацію набагато краще за мене", – сказав Гвардіола.

Зінченко та Гвардіола / Фото: Reuters

Раніше стало відомо, що на Зінченка претендує клуб із батьківщини Гвардіоли. Повідомлялося, що українець узимку може залишити англійський Манчестер Сіті заради переїзду до Бетісу.

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Це не перший випадок, коли Мансіті готовий відпустити гравця і є реальні покупці. Але щоразу Олександр приймав рішення залишитися та успішно боротися за місце в основі англійського гранду.

Зінченко та Гвардіола / Фото: Getty Images

Наприкінці минулого року Зінченко назвав Гвардіолу "кращим у світі". Сталося це після матчу Ліги чемпіонів із ПСЖ ("містяни" перемогли 2:1), у якому українець вийшов зі стартових хвилин.

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Цього сезону в чемпіонаті Англії українець отримує не так багато ігрового часу. Він зіграв лише у семи матчах з 23-х, також на його рахунку чотири гри в Лізі чемпіонів. Манчестер Сіті – лідер Прем'єр-ліги.