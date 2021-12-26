Зінченко оновив рекорд двох тисячоліть, хоча пахло ганьбою

МанСіті зміцнив лідерство в АПЛ / Фото: Getty Images
У неділю, 26 грудня, у центральному матчі 19-го туру Прем'єр-ліги Англії Манчестер Сіті вдома обіграв Лестер 6:3 та збільшив лідерський відрив від Ліверпуля до шести очок.
Увесь матч у складі переможців провів Олександр Зінченко.
Щоправда, поєдинок проти Лестера ледь не завершився для МанСіті ганьбою. Господарі вели після першого тайму 4:0, але у другій половині, розслабившись, дозволили "лисам" відіграти три м'ячі. Рахунок став 4:3.
Лише після цього Манчестер Сіті знову включився у гру та добив Лестер п'ятим і шостим м'ячами.
Манчестер Сіті – Лестер – 6:3
Голи: Де Брюйне, 5, Марез, 14 (пен), Гюндоган, 21, Стерлінг, 25 (пен), 87, Ляпорт, 69 – Меддісон, 55, Лукман, 59, Іхеаначо, 65
Нагадаємо, у попередньому турі команда Пепа Гвардіоли встановила рекорд за кількістю перемог (34) за один календарний рік за всю історію чемпіонату Англії (починаючи з 19-го століття). Тепер це досягнення покращено до 35 вікторій.
29 грудня МанСіті гостює у Брентфорда.