19 грудня 18:30 Онлайн
Тоттенгем --
Ліверпуль --
19 грудня 21:45 Онлайн
Мілан --
Наполі --
21 грудня 21:45 Онлайн
Дженоа --
Аталанта --
21 грудня 22:30 Онлайн
Севілья --
Барселона --
22 грудня 22:30
Атлетик --
Реал --
26 грудня 14:30
Ліверпуль --
Лідс --
26 грудня 17:00
Манчестер Сіті --
Лестер --
Спорт
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
👊 Берінчик виграв! 😷 Омікрон в Україні 🎅 День Святого Миколая 🌲 Головна ялинка країни
СЬОГОДНІ Спорт Новини футболу

Зінченко побив рекорд двох тисячоліть

Олег Люлька Олег Люлька Редактор Спорт Сьогодні
19 грудня, 19:44
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Завдяки недільній перемозі над Ньюкаслом із рахунком 4:0 Манчестер Сіті Олександра Зінченка добився історичного досягнення
Зінченко потрапив до історії
Зінченко потрапив до історії / Фото: Getty Images

Перемога над Ньюкаслом 4:0 у матчі 18-го туру чемпіонату Англії стала для Манчестер Сіті вже 34-ою в АПЛ за 2021 рік.

Отже, команда Пепа Гвардіоли встановила рекорд за кількістю перемог за календарний рік у найвищому англійському футбольному дивізіоні, перевершивши показник Ліверпуля, який виграв 33 матчі в АПЛ за 1982 рік.

Реклама

Зауважимо, що чемпіонат Англії проводиться вже 133 роки – з 1888 року.

Про рекорд "містян" повідомляє Sky Sports.

При цьому МанСіті ще може покращити свій рекорд, адже до кінця 2021-го проведе в англійській Прем'єр-лізі ще дві гри – з Лестером (26 грудня вдома) та Брентфордом (29 грудня на виїзді).

Реклама

Нагадаємо, у переможному для МанСіті виїзному матчі з Ньюкаслом (4:0) Олександр Зінченко відзначився результативною передачею на Ріяда Мареза, який зробив рахунок 3:0. Українець записав до свого активу перший гольовий пас в АПЛ, починаючи з 10 лютого 2019 року, коли він зробив два асисти у грі з Челсі (6:0).

Олександр Зінченко
Олександр Зінченко / Фото: Reuters

Реклама

НЬЮКАСЛ – МАНСІТІ – 0:4
ОГЛЯД МАТЧУ

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Спорт Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Всі новини
Новини спорту
Показати ще
Реклама
Вривайся в зарубу!
Parimatch plashka branding
Більше про ставки
Історія однієї фотографії
Більше крутих фотографій
Спортивні історії
Хочу ще
Спортивні красуні
Більше красунь
Останні новини
Більше новин
ТОП-МАТЧІ ТИЖНЯ

Мілан

Сьогодні

21:45

Наполі

2.33

3.40

3.20

Дженоа

21 груд

21:45

Аталанта

7.00

5.10

1.44
Дівчата покеру
PokerMatch

Кейтлін
Полк

США
Фото красуні
Чемпіонат України
#
Команда
І
Г
О
1
Шахтар
18
49:10
47
2
Динамо
18
47:9
45
3
Дніпро-1
18
35:17
40
4
Зоря
18
37:19
36
5
Ворскла
18
30:18
33
6
Олександрія
18
19:16
26
7
Десна
18
22:27
25
8
Колос
18
14:23
24
9
Верес
18
15:20
23
10
Металіст 1925
18
17:29
19
11
Рух
17
16:21
18
12
Львів
18
14:30
17
13
Чорноморець
18
20:40
14
14
Інгулець
17
13:28
13
15
Минай
18
12:30
10
16
Маріуполь
18
21:44
8
Показати бiльше
Опитування
Рейтинг популярності
Наші спортсмени в Instagram
1
Василь Ломаченко Василь Ломаченко
2019К
2
Олександр Усик Олександр Усик
1616К
3
Олександр Зінченко Олександр Зінченко
1468К
4
Андрій Шевченко Андрій Шевченко
1031К
5
Еліна Світоліна Еліна Світоліна
828К
6
Іван Редкач Іван Редкач
754К
7
Володимир Кличко Володимир Кличко
645К
8
Андрій Лунін Андрій Лунін
520К
9
Дар'я Білодід Дар'я Білодід
493К
10
Олексій Торохтій Олексій Торохтій
434К
ТОП-100
Покер - це спорт!
Новини покеру
Теленебачене
Унікальні досягнення сенсаційного каналу
Вмикай - не перемикай!
Спорт
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладинки
Треки Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти