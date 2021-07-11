Жахливе зіткнення голови форварда з коліном воротаря: озвучені наслідки

Мексиканський нападник Ірвінг Лосано відбувся легким переляком – він уже виписаний з лікарні після страшної травми і через півтора місяці буде в строю

Зіткнення Ірвінга Лосано з воротарем / Фото: Reuters

Стали відомі наслідки страшної травми голови, яку в зіткненні з лівим коліном голкіпера збірної Тринідаду і Тобаго на Золотому кубку КОНКАКАФ в Далласі отримав форвард Мексики і італійського Наполі Ірвінг Лосано.

На щастя, підозри щодо серйозного ушкодження шийних хребців не підтвердилися. У Лосано діагностовано розтягнення шиї. Рана на лівій брові гравця була оброблена пластичним хірургом.

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Отже, провівши ніч у лікарні, Лосано був виписаний і відправлений до табору збірної Мексики, де перебуватиме під наглядом лікарів команди.

Відновлення нападника займе чотири-шість тижнів.

Відзначимо, що страшне зіткнення Лосано, який отримав коліном у голову від воротаря Тринідаду і Тобаго Марвіна Філліпа, сталося на 10-й хвилині матчу. 25-річного мексиканця з закривавленим обличчям відвезли з поля в шийному бандажі.

Матч же завершився внічию 0:0.