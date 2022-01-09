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Живіт повернувся на поле раніше, ніж він: зірку Барселони висміяли за зайву вагу

Андрій Трофімов
9 січня, 16:06
Арда Туран, який довго грав в атаці разом з Ліонелем Мессі, розсмішив своєю формою вболівальників Галатасарая

Турану потрібно терміново у спортзалу

У 20-му турі чемпіонату Туреччини Галатасарай на своєму полі поступився Гіресунспору – 0:1.

У другому таймі на заміну вийшов Арда Туран. Знаменитий форвард з'явився на полі вперше з 19 серпня, коли отримав травму надп'ятково-гомілкового суглоба.

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Турану не вдалося допомогти команді уникнути поразки. Навіть більше, він став об'єктом для глузування фанатів, повідомляє Isport. У футболіста проблеми із зайвою вагою.

"Його живіт повернувся на поле раніше, ніж він", – іронізують уболівальники.

Арді Турану 34 роки. Майже 10 років він провів в Іспанії, де виступав за Атлетіко та Барселону. З Атлетіко виграв чемпіонат Іспанії, Лігу Європи та Суперкубок УЄФА. З Барселоною двічі ставав чемпіоном.

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За збірну Туреччини футболіст зіграв 100 матчів та забив 16 голів. Бронзовий призер Євро-2008.

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Нагадаємо, одного разу Туран влаштував скандал у нічному клубі Стамбула. Хавбек почав приставати до жінки, яка виявилась дружиною співака Беркая Шахіна. Через це в нього сталася бійка з артистом, у якій Туран зламав ніс супернику.