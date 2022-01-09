Живот вернулся на поле раньше, чем он: звезду Барселоны высмеяли за лишний вес

Турану нужно срочно в спортзал
В 20-м туре чемпионата Турции Галатасарай на своем поле уступил Гиресунспору – 0:1.
Во втором тайме на замену вышел Арда Туран. Знаменитый форвард появился на поле впервые с 19 августа, когда получит травму голеностопа.
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Турану не удалось помочь команде избежать поражения. Более того, он стал объектом для насмешек фанатов, сообщает Isport. У футболиста проблемы с лишним весом.
"Его живот вернулся на поле раньше, чем он", – иронизируют болельщики.
Арда Турану 34 года. Почти 10 лет он провел в Испании, где выступал за Атлетико и Барселону. С Атлетико выиграл чемпионат Испании, Лигу Европы и Суперкубок УЕФА. С Барселоной дважды становился чемпионом.
За сборную Турции футболист сыграл 100 матчей и забил 16 голов. Бронзовый призер Евро-2008.
Напомним, однажды Туран устроил скандал в ночном клубе Стамбула. Хавбек принялся приставать к женщине, которая оказалась женой певца Беркая Шахина. Из-за этого у него произошла драка с артистом, в которой Туран сломал оппоненту нос.