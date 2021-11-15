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Шахтар --
27 листопада 00:00
Олександрія --
Зоря --
27 листопада 00:00
Колос --
Верес --
27 листопада 00:00
Дніпро-1 --
Ворскла --
27 листопада 00:00
Чорноморець --
Десна --
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Жорсткий фол від Ібрагімовича: постраждав захисник збірної Іспанії

Павло Василенко
15 листопада, 13:37
Нападник збірної Швеції Златан Ібрагімович пропустить перший стиковий матч плей-офф ЧС-2022 своєї збірної

Златан Ібрагімович / Фото: AFP

Шведський форвард Златан Ібрагімович отримав жовту картку вже у доданий арбітром час у поєдинку кваліфікації на чемпіонат світу-2022 проти Іспанії (0:1).

Раніше ми писали, що Кріштіану Роналду не стримав емоцій після поразки від Сербії.

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Ібрагімович використав проти іспанського захисника Челсі Сесара Аспілікуети жорсткий прийом, вдаривши його плечем ззаду.

Збірна Швеції програла Іспанії та втратила пряму путівку на ЧС-2022, віддавши перше місце у групі іспанцям, у яких 19 очок. Швеція ж посіла друге місце, маючи у своєму активі 15 набраних пунктів.

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За регламентом, у стики потрапляють 10 команд, які посіли друге місце у групах, плюс дві команди з найвищим рейтингом Ліги націй, які не зуміли посісти друге місце у своїй групі відбору ЧС.

Вперше в історії чемпіонатів світу стикові матчі пройдуть у два етапи – півфінал та фінал. Переможці шести півфінальних пар грають у фіналі за три путівки до Катару.