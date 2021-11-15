Жесткий фол от Ибрагимовича: пострадал защитник сборной Испании

Златан Ибрагимович / Фото: AFP

Шведский форвард Златан Ибрагимович получил желтую карточку уже в добавленное арбитром время в поединке квалификации на чемпионат мира-2022 против Испании (0:1).

Ранее мы писали, что Криштиану Роналду не сдержал эмоции после поражения от Сербии.

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Ибрагимович использовал против испанского защитника Челси Сесара Аспиликуэты жесткий прием, ударив его плечом сзади.

Сборная Швеции проиграла Испании и лишилась прямой путевки на ЧМ-2022, отдав первое место в группе испанцам, у которых 19 очков. Швеция же заняла второе место, имея в своем активе 15 набранных пунктов.

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По регламенту, в стыки попадают 10 команд, занявших вторые места в группах, плюс две команды с наивысшим рейтингом Лиги наций, не сумевшие занять второе место в своей группе отбора ЧМ.

Впервые в истории чемпионатов мира стыковые матчи пройдут в два этапа – полуфинал и финал. Победители шести полуфинальных пар играют в финале за три оставшиеся путевки в Катар.