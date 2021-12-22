Жертва Усика вирішив побитися з Вайлдером

Усик, Чісора і Вайлдер / Фото: Getty Images, Reuters

Незважаючи на численні заклики поберегти здоров'я та завершити кар'єру, британець африканського походження Дерек Чісора не має наміру вішати рукавички на цвях. Більше того, у свої майже 38 років він вирішив вперше побитися на території США.

Суперником Чісори, побитого в останніх поєдинках Усиком і Паркером, має стати американський нокаутер Деонтей Вайлдер, двічі поспіль знищений Тайсоном Ф'юрі.

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"Це наша наступна компанія – ми їдемо до Америки. Я приймаю бій із Вайлдером. Американці хочуть, щоб я приїхав туди, якщо отримаю візу", – наводить слова Чісори boxingnews24.

Вайлдер vs Ф'юрі / Фото: Reuters

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"Ніхто не б'ється так, як я. Молоді бійці більше дбають про перемогу. Їм добирають правильних суперників. Я ж не боюся програти. Тож не пропустіть мій наступний бій", – каже Чісора.

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А так Вайлдера побив Ф'юрі