Жертва Усика решил подраться с Уайлдером

Усик, Чисора и Уайлдер / Фото: Getty Images, Reuters

Несмотря на многочисленные призывы поберечь здоровье и завершить карьеру, британец африканского происхождения Дерек Чисора не намерен вешать перчатки на гвоздь. Более того, в свои без малого 38 лет он решил впервые подраться на территории США.

Соперником Чисоры, побитого в последних поединках Усиком и Паркером, должен стать американский нокаутер Деонтей Уайлдер, дважды кряду уничтоженный Тайсоном Фьюри.

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Учитывая размашистый стиль Чисоры и силу кулака Уайлдера, вот это будет рубка!

"Это наша следующая компания – мы едем в Америку. Я принимаю бой с Уайлдером. Американцы хотят, чтобы я приехал туда, если получу визу", – приводит слова Чисоры boxingnews24.

Уайлдер vs Фьюри / Фото: Reuters

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"Никто не дерется так, как я. Молодые бойцы больше заботятся о победе. Им подбирают правильных соперников. Я же не боюсь проиграть. Так что не пропустите мой следующий бой", – говорит Чисора.

Смотрите, как Чисора проиграл Паркеру

А так Уайлдера избил Фьюри