26 серпня 19:30
Зоря --
Рапід Відень --
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Чорноморець --
Олександрія --
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Інгулець --
Маріуполь --
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Металіст 1925 --
Дніпро-1 --
28 серпня 19:30
Динамо --
Колос --
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Десна --
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Жеребкування Ліги чемпіонів: коли пройде, хто бере участь і що буде на церемонії

Любомир Луканюк
26 серпня, 09:50
Українські вболівальники в очікуванні суперників Динамо і Шахтаря, а також молдавського Шерифа, який тренує наш Юрій Вернидуб

В Лізі чемпіонів розпочинається найцікавіше

Сьогодні ми дізнаємося групи Ліги чемпіонів. А заодно суперників Динамо і Шахтаря. Жеребкування пройде в Стамбулі і розпочнеться о 19:00. Спеціальними гостями будуть Браніслав Іванович і Майкл Ессьєн.

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Хто бере участь

26 клубів кваліфікувалися до групового етапу безпосередньо. Решта шість місць дісталися переможцям плей-оф. Вперше на цій стадії буде представлена Молдова. Український тренер Юрій Вернидуб вивів до групи ЛЧ Шериф.

  • Іспанія: Атлетіко, Реал, Барселона, Севілья, Вільярреал
  • Англія: Манчестер Сіті, Манчестер Юнайтед, Ліверпуль, Челсі
  • Німеччина: Баварія, РБ Лейпциг, Боруссія Д, Вольфсбург
  • Італія: Інтер, Мілан, Аталанта, Ювентус
  • Португалія: Спортінг, Порту, Бенфіка
  • Франція: Лілль, Парі Сен-Жермен
  • Україна: Динамо, Шахтар
  • Нідерланди: Аякс
  • Росія: Зеніт
  • Австрія: Зальцбург
  • Бельгія: Брюгге
  • Туреччина: Бешикташ
  • Швейцарія: Янг Бойз
  • Швеція: Мальме
  • Молдова: Шериф

Який формат

Команди розділили на чотири кошики. До першого потрапили переможці Ліги чемпіонів і Ліги Європи, а також чемпіони шести національних асоціацій з найвищим рейтингом (Іспанії, Англії, Німеччини, Італії, Франції, Португалії). Решта команд були розподілені по кошиках відповідно до клубних рейтингів.

Команди з однієї асоціації розводяться по різних групах.

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Кошик 1

  1. Челсі (Англія)
  2. Вільярреал (Іспанія)
  3. Атлетіко (Іспанія)
  4. Манчестер Сіті (Англія)
  5. Баварія (Німеччина)
  6. Інтер (Італія)
  7. Лілль (Франція)
  8. Спортінг (Португалія)

Кошик 2

  1. Реал (Іспанія)
  2. Барселона, Іспанія)
  3. Ювентус (Італія)
  4. Манчестер Юнайтед (Англія)
  5. Парі Сен-Жермен (Франція)
  6. Ліверпуль (Англія)
  7. Севілья (Іспанія)
  8. Боруссія Д (Німеччина)

Кошик 3

  1. Порту (Португалія)
  2. Аякс (Нідерланди)
  3. Шахтар (Україна)
  4. Лейпциг (Німеччина)
  5. Зальцбург (Австрія)
  6. Бенфіка (Португалія)
  7. Аталанта (Італія)
  8. Зеніт (Росія)

Кошик 4

  1. Бешикташ (Туреччина)
  2. Динамо К (Україна)
  3. Брюгге (Бельгія)
  4. Янг Бойз (Швейцарія)
  5. Мілан (Італія)
  6. Мальме (Швеція)
  7. Вольфсбург (Німеччина)
  8. Шериф (Молдова)

Коли матчі

Тур 1: 14/15 вересня
Тур 2: 28/29 вересня
Тур 3: 19/20 жовтня
Тур 4: 2/3 листопада
Тур 5: 23/24 листопада
Тур 6: 7/8 грудня

Що ще буде на жеребкуванні

На церемонії будуть оголошені володарі нагород УЄФА:

  • Найкращий футболіст сезону
  • Найкраща футболістка сезону
  • Найкращий тренер в чоловічому футболі
  • Найкращий тренер у жіночому футболі
  • Найкращий воротар Ліги чемпіонів-2020/21
  • Найкращий захисник Ліги чемпіонів-2020/21
  • Найкращий півзахисник Ліги чемпіонів-2020/21
  • Найкращий нападник Ліги чемпіонів-2020/21
  • Найкращий воротар жіночої Ліги чемпіонів-2020/21
  • Найкращий захисник жіночої Ліги чемпіонів-2020/21
  • Найкращий півзахисник жіночої Ліги чемпіонів-2020/21
  • Найкращий нападник жіночої Ліги чемпіонів-2020/21

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