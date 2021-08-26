Жеребкування Ліги чемпіонів: коли пройде, хто бере участь і що буде на церемонії

В Лізі чемпіонів розпочинається найцікавіше
Сьогодні ми дізнаємося групи Ліги чемпіонів. А заодно суперників Динамо і Шахтаря. Жеребкування пройде в Стамбулі і розпочнеться о 19:00. Спеціальними гостями будуть Браніслав Іванович і Майкл Ессьєн.
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Хто бере участь
26 клубів кваліфікувалися до групового етапу безпосередньо. Решта шість місць дісталися переможцям плей-оф. Вперше на цій стадії буде представлена Молдова. Український тренер Юрій Вернидуб вивів до групи ЛЧ Шериф.
- Іспанія: Атлетіко, Реал, Барселона, Севілья, Вільярреал
- Англія: Манчестер Сіті, Манчестер Юнайтед, Ліверпуль, Челсі
- Німеччина: Баварія, РБ Лейпциг, Боруссія Д, Вольфсбург
- Італія: Інтер, Мілан, Аталанта, Ювентус
- Португалія: Спортінг, Порту, Бенфіка
- Франція: Лілль, Парі Сен-Жермен
- Україна: Динамо, Шахтар
- Нідерланди: Аякс
- Росія: Зеніт
- Австрія: Зальцбург
- Бельгія: Брюгге
- Туреччина: Бешикташ
- Швейцарія: Янг Бойз
- Швеція: Мальме
- Молдова: Шериф
Який формат
Команди розділили на чотири кошики. До першого потрапили переможці Ліги чемпіонів і Ліги Європи, а також чемпіони шести національних асоціацій з найвищим рейтингом (Іспанії, Англії, Німеччини, Італії, Франції, Португалії). Решта команд були розподілені по кошиках відповідно до клубних рейтингів.
Команди з однієї асоціації розводяться по різних групах.
Кошик 1
- Челсі (Англія)
- Вільярреал (Іспанія)
- Атлетіко (Іспанія)
- Манчестер Сіті (Англія)
- Баварія (Німеччина)
- Інтер (Італія)
- Лілль (Франція)
- Спортінг (Португалія)
Кошик 2
- Реал (Іспанія)
- Барселона, Іспанія)
- Ювентус (Італія)
- Манчестер Юнайтед (Англія)
- Парі Сен-Жермен (Франція)
- Ліверпуль (Англія)
- Севілья (Іспанія)
- Боруссія Д (Німеччина)
Кошик 3
- Порту (Португалія)
- Аякс (Нідерланди)
- Шахтар (Україна)
- Лейпциг (Німеччина)
- Зальцбург (Австрія)
- Бенфіка (Португалія)
- Аталанта (Італія)
- Зеніт (Росія)
Кошик 4
- Бешикташ (Туреччина)
- Динамо К (Україна)
- Брюгге (Бельгія)
- Янг Бойз (Швейцарія)
- Мілан (Італія)
- Мальме (Швеція)
- Вольфсбург (Німеччина)
- Шериф (Молдова)
Коли матчі
Тур 1: 14/15 вересня
Тур 2: 28/29 вересня
Тур 3: 19/20 жовтня
Тур 4: 2/3 листопада
Тур 5: 23/24 листопада
Тур 6: 7/8 грудня
Що ще буде на жеребкуванні
На церемонії будуть оголошені володарі нагород УЄФА:
- Найкращий футболіст сезону
- Найкраща футболістка сезону
- Найкращий тренер в чоловічому футболі
- Найкращий тренер у жіночому футболі
- Найкращий воротар Ліги чемпіонів-2020/21
- Найкращий захисник Ліги чемпіонів-2020/21
- Найкращий півзахисник Ліги чемпіонів-2020/21
- Найкращий нападник Ліги чемпіонів-2020/21
- Найкращий воротар жіночої Ліги чемпіонів-2020/21
- Найкращий захисник жіночої Ліги чемпіонів-2020/21
- Найкращий півзахисник жіночої Ліги чемпіонів-2020/21
- Найкращий нападник жіночої Ліги чемпіонів-2020/21