Це була гра року: Шахтар пройшов Монако і замахнувся на ПСЖ

У неймовірному за напругою і драматизмом матчі донецький Шахтар пройшов Монако і пробився в груповий етап Ліги чемпіонів.

Після матчу гру прокоментував генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін.

"Перший тайм інфарктний. Ми взагалі не грали в свій футбол, деякі гравці випадали. Перший тайм був за Монако повністю. Спасибі уболівальникам, що залишалися до останнього навіть при рахунку 0:2. Підтримували нас.

Молодим хлопцям потрібен час. Це була гра сезону для нас, але ми вже в групі Ліги чемпіонів, а там нам буде легше відточувати те, що Роберто Де Дзербі хоче бачити.

Якщо брати економічну сторону медалі, то це була дуже важлива гра. І як з точки зору бонусів УЄФА, так і тих гравців, яких ми придбали. Так що з усіх точок зору, в тому числі економічної, це була гра року.

Жеребкування групи? Хлопці жартують, що можна було з ПСЖ зустрітися, там утворився непоганий підбір гравців. Буде цікаво подивитися", – сказав Палкін.