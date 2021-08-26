25 серпня 22:00
Шахтар 2
Монако 2
27 серпня 19:30
Чорноморець --
Олександрія --
28 серпня 14:00
Інгулець --
Маріуполь --
28 серпня 17:00
Металіст 1925 --
Дніпро-1 --
28 серпня 19:30
Динамо --
Колос --
29 серпня 14:00
Десна --
Верес --
29 серпня 17:00
Минай --
Шахтар --
29 серпня 19:30
Зоря --
Ворскла --
29 серпня 19:30
Рух --
Львів --
Спорт
Меню
google news Читайте нас в Google News Змінити мову на: RU logo
🏅 Медальний залік Паралімпіади 🇺🇦 30 років Незалежности: унікальні досягнення 💳 Фінансові рекорди світу та України
СЬОГОДНІ Спорт Новини футболу

Це була гра року: Шахтар пройшов Монако і замахнувся на ПСЖ

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
26 серпня, 08:23
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін прокоментував вихід команди в груповий етап Ліги чемпіонів і назвав бажаного суперника
Перший тайм інфарктний - Палкін
Перший тайм інфарктний - Палкін

У неймовірному за напругою і драматизмом матчі донецький Шахтар пройшов Монако і пробився в груповий етап Ліги чемпіонів.

Реклама

Після матчу гру прокоментував генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін.

"Перший тайм інфарктний. Ми взагалі не грали в свій футбол, деякі гравці випадали. Перший тайм був за Монако повністю. Спасибі уболівальникам, що залишалися до останнього навіть при рахунку 0:2. Підтримували нас.

Молодим хлопцям потрібен час. Це була гра сезону для нас, але ми вже в групі Ліги чемпіонів, а там нам буде легше відточувати те, що Роберто Де Дзербі хоче бачити.

Якщо брати економічну сторону медалі, то це була дуже важлива гра. І як з точки зору бонусів УЄФА, так і тих гравців, яких ми придбали. Так що з усіх точок зору, в тому числі економічної, це була гра року.

Жеребкування групи? Хлопці жартують, що можна було з ПСЖ зустрітися, там утворився непоганий підбір гравців. Буде цікаво подивитися", – сказав Палкін.

Читайте також: Динамо, Шахтар і інші: всі учасники групового етапу Ліги чемпіонів

Нагадаємо, що свого суперника по Лізі чемпіонів Шахтар дізнається вже сьогодні. Жеребкування групового етапу розпочнеться о 19:00.

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Спорт Сьогоднi на Google News

Рекомендації

Спорт
Більше новин
Реклама
Історія однієї фотографії
Більше крутих фотографій
Психологія азарту
Більше порад
Спортивні красуні
Більше красунь
Спортивні історії
Хочу ще
Останні новини
Більше новин
Медальний залік
#Позиція
Країна
Золото
Срібло
Бронза
Всього
1
flag Австралія АвстраліяAU
6
1
3
10
2
flag Китай КитайCN
6
1
2
9
3
flag ПКР ПКРRPC
3
1
2
6
4
flag Італія ІталіяIT
2
1
2
5
5
flag Нідерланди НідерландиNL
2
1
0
3
6
flag Україна УкраїнаUA
1
5
2
8
7
flag Велика Британія Велика БританіяGB
1
5
1
7
8
flag Бразилія БразиліяBR
1
1
2
4
9
flag Білорусь БілорусьBY
1
0
0
1
10
flag Чилі ЧиліCL
1
0
0
1
Всі медалі Паралімпіади
Рейтинг популярності
Наші спортсмени в Instagram
1
Василь Ломаченко Василь Ломаченко
1969К
2
Олександр Зінченко Олександр Зінченко
1420К
3
Олександр Усик Олександр Усик
1084К
4
Андрій Шевченко Андрій Шевченко
1002К
5
Еліна Світоліна Еліна Світоліна
787К
6
Володимир Кличко Володимир Кличко
619К
7
Іван Редкач Іван Редкач
579К
8
Андрій Лунін Андрій Лунін
493К
9
Дар'я Білодід Дар'я Білодід
490К
10
Олексій Торохтій Олексій Торохтій
425К
Рейтинг ТОП-100
Петраков - тренер збірної
Новий тренер збірної
Дівчата покеру
PokerMatch

Фара
Гальфонд

США
Фото красуні
Чемпіонат України
#
Команда
І
Г
О
1
Динамо
5
13:2
13
2
Шахтар
5
11:3
12
3
Десна
5
9:6
12
4
Ворскла
5
11:4
11
5
Дніпро-1
5
10:5
10
6
Олександрія
5
5:3
10
7
Зоря
5
11:8
7
8
Металіст 1925
5
5:8
6
9
Колос
4
2:2
5
10
Верес
5
3:7
5
11
Минай
4
2:4
4
12
Рух
5
4:8
4
13
Інгулець
5
5:11
4
14
Чорноморець
5
5:14
3
15
Львів
5
4:11
2
16
Маріуполь
5
8:12
1
Показати бiльше
Пʼятниця, 27 серпня
19:30
Дивись на:
Медальний залік Токіо-2020
#Позиція
Країна
Золото
Срібло
Бронза
Всього
1
flag США СШАUS
39
41
33
113
2
flag Китай КитайCN
38
32
18
88
3
flag Японія ЯпоніяJP
27
14
17
58
4
flag Велика Британія Велика БританіяGB
22
21
22
65
5
flag ОКР ОКРROC
20
28
23
71
6
flag Австралія АвстраліяAU
17
7
22
46
7
flag Нідерланди НідерландиNL
10
12
14
36
8
flag Франція ФранціяFR
10
12
11
33
9
flag Німеччина НімеччинаDE
10
11
16
37
10
flag Італія ІталіяIT
10
10
20
40
Всі медалі
Кращі збірні
Рейтинг ФІФА
1
Бельгія Бельгія
1822
2
Бразилія Бразилія
1798
3
Франція Франція
1762
4
Англія Англія
1753
5
Італія Італія
1745
6
Аргентина Аргентина
1714
7
Іспанія Іспанія
1680
8
Португалія Португалія
1662
9
Мексика Мексика
1658
10
США США
1648
Яке місце в України
Покер - це спорт!
Новини покеру
Рейтинг
Топ-10 кращих боксерів незалежно від вагової категорії
1
Сауль Альварес Сауль Альварес
2
Теренс Кроуфорд Теренс Кроуфорд
3
Тайсон Ф'юрі Тайсон Ф'юрі
4
Еррол Спенс Еррол Спенс
5
Ентоні Джошуа Ентоні Джошуа
6
Генадій Головкін Генадій Головкін
7
Джермалл Чарло Джермалл Чарло
8
Оскар Вальдес Оскар Вальдес
9
Деметріус Андраде Деметріус Андраде
10
Наоя Іноуе Наоя Іноуе
Спорт
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти