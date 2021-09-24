24 вересня 19:30
Колос --
Ворскла --
25 вересня 14:00
Олександрія --
Маріуполь --
25 вересня 17:00
Шахтар --
Верес --
25 вересня 19:30
Рух --
Динамо --
26 вересня 14:00
Минай --
Львів --
26 вересня 17:00
Дніпро-1 --
Зоря --
26 вересня 19:30
Десна --
Металіст 1925 --
27 вересня 19:30
Чорноморець --
Інгулець --
2 жовтня 00:00
Динамо --
Шахтар --
2 жовтня 00:00
Зоря --
Десна --
2 жовтня 00:00
Колос --
Чорноморець --
2 жовтня 00:00
Ворскла --
Інгулець --
2 жовтня 00:00
Львів --
Дніпро-1 --
2 жовтня 00:00
Верес --
Олександрія --
2 жовтня 00:00
Маріуполь --
Рух --
2 жовтня 00:00
Металіст 1925 --
Минай --
28 вересня 19:45
Аякс --
Бешикташ --
28 вересня 19:45
Шахтар --
Інтер --
28 вересня 22:00
ПСЖ --
Манчестер Сіті --
28 вересня 22:00
Лейпциг --
Брюгге --
28 вересня 22:00
Порту --
Ліверпуль --
28 вересня 22:00
Мілан --
Атлетіко --
28 вересня 22:00
Боруссія Д --
Спортинг --
28 вересня 22:00
Реал --
Шериф --
29 вересня 19:45
Аталанта --
Янг Бойз --
29 вересня 19:45
Зеніт --
Мальме --
29 вересня 22:00
Баварія --
Динамо --
29 вересня 22:00
Бенфіка --
Барселона --
29 вересня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Вільярреал --
29 вересня 22:00
Вольфсбург --
Севілья --
29 вересня 22:00
Зальцбург --
Лілль --
29 вересня 22:00
Ювентус --
Челсі --
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Жеребкування 1/8 Кубка України: Динамо їде в Маріуполь, а Шахтар до Одеси

Сергій Шаховець
24 вересня, 12:34
Відбулося жеребкування 1/8 фіналу Кубка України з футболу – стали відомі всі пари суперників

Кубок України / Фото: УАФ

Сьогодні в Будинку футболу відбулося жеребкування 1/8 фіналу Кубка України, яку провели бронзова медалістка Олімпіади-2020 Дар'я Білодід і екс-гравець збірної України Владислав Ващук.

За результатами жеребкування володар Кубка України київське Динамо зіграє з Маріуполем, а недавній переможець Суперкубка донецький Шахтар побореться за вихід в 1/4 з одеським Чорноморцем.

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Всі пари 1/8 фіналу Кубка України

  • Металіст 1925 Харків – Олександрія
  • Металіст Харків – Колос Ковалівка
  • Верес Рівне – Ворскла Полтава
  • Чорноморець Одеса – Шахтар Донецьк
  • Альянс Долина – Львів
  • Рух Львів – Зоря Луганськ
  • ЛНЗ Черкаси – Дніпро-1
  • Маріуполь – Динамо Київ

Базовий день проведення матчів – 27 жовтня.

Матчі 1/4 фіналу і 1/2 фіналу заплановані на 2 березня і 20 квітня 2022 відповідно.

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Володар трофея визначиться 11 травня 2022.

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