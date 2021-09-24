Жеребкування 1/8 Кубка України: Динамо їде в Маріуполь, а Шахтар до Одеси

Кубок України / Фото: УАФ
Сьогодні в Будинку футболу відбулося жеребкування 1/8 фіналу Кубка України, яку провели бронзова медалістка Олімпіади-2020 Дар'я Білодід і екс-гравець збірної України Владислав Ващук.
За результатами жеребкування володар Кубка України київське Динамо зіграє з Маріуполем, а недавній переможець Суперкубка донецький Шахтар побореться за вихід в 1/4 з одеським Чорноморцем.
Всі пари 1/8 фіналу Кубка України
- Металіст 1925 Харків – Олександрія
- Металіст Харків – Колос Ковалівка
- Верес Рівне – Ворскла Полтава
- Чорноморець Одеса – Шахтар Донецьк
- Альянс Долина – Львів
- Рух Львів – Зоря Луганськ
- ЛНЗ Черкаси – Дніпро-1
- Маріуполь – Динамо Київ
Базовий день проведення матчів – 27 жовтня.
Матчі 1/4 фіналу і 1/2 фіналу заплановані на 2 березня і 20 квітня 2022 відповідно.
Володар трофея визначиться 11 травня 2022.