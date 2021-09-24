Жеребьевка 1/8 Кубка Украины: Динамо едет в Мариуполь, а Шахтер в Одессу

Кубок Украины / Фото: УАФ

Сегодня в Доме футбола состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка Украины, которую провели бронзовая медалистка Олимипиады-2020 Дарья Белодед и экс-игрок сборной Украины Владислав Ващук.

По результатам жеребьевки обладатель Кубка Украины киевское Динамо сыграет с Мариуполем, а недавний победитель Суперкубка донецкий Шахтер поборется за выход в 1/4 с одесским Черноморцем.

Реклама

Все пары 1/8 финала Кубка Украины

Металлист 1925 Харьков – Александрия

Металлист Харьков – Колос Ковалевка

Верес Ровно – Ворскла Полтава

Черноморец Одесса – Шахтер Донецк

Альянс Липовая Долина – Львов

Рух Львов – Заря Луганск

ЛНЗ Черкассы – Днепр-1

Мариуполь – Динамо Киев

Базовый день проведения матчей – 27 октября.

Матчи 1/4 финала и 1/2 финала запланированы на 2 марта и 20 апреля 2022 соответственно.

Реклама

Обладатель трофея определится 11 мая 2022.