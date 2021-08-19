Дружина Шеви могла втратити дитину: Крістен розкрила таємницю

Щаслива родина Андрія Шевченка / Фото: Instagram

Лише 11 серпня дружині Андрія Шевченка Крістен Пазік виповнилося 43 роки. Сьогодні ж американка опублікувала в Instagram такий собі тост – уже на честь 40-річчя своєї сестри Кари.

При цьому, вітаючи Кару з днем народження, Крістен розкрила пікантну подробицю з життя своєї з Шевою сім'ї, про яку широка публіка і не здогадувалася.

Виявляється, Крістен могла втратити дитину.

"Я маю дещо сказати про цей коштовний камінь, – написала Крістен Пазік, маючи на увазі свою сестру Кару. – Вона – одна з найвідданіших людей на земній кулі. Так хоче кращого для інших, що може відкласти власне щастя в бік. Коли мені сказали, що моя четверта вагітність пов'язана з високим ризиком, а це було за два тижні до пологів і за чотири тижні до її весілля, вона була готова негайно скасувати своє весілля або перенести його, тільки б я могла бути на ньому разом з сім'єю"

На щастя, четверта вагітність Крістен, справа була в 2014-му, завершилася благополучно. Вона народила хлопчика. У квітні Райдеру-Габріелю виповнилося сім років.

Андрій Шевченко і його дружина Крістен / Фото: Instagram

Шева і його дружина Крістен / Фото: Instagram, REUTERS

Андрій і Крістен виховують чотирьох синів:

Джордан Шевченко (29 жовтня 2004)

Крістіан Шевченко (13 листопада 2006)

Олександр Шевченко (1 жовтня 2012)

Райдер-Габріель Шевченко (6 квітня 2014 року)

Сестра Крістен Пазік Кара зі своїм чоловіком і племінниками – чотирма дітьми Шеви

Іменинниця Кара Пазік

Сестри – Кара і Крістен Пазік