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Дружина Шеви могла втратити дитину: Крістен розкрила таємницю

Олег Люлька, Андрій Трофімов
19 серпня, 16:34
Дружина Андрія Шевченка розповіла про невідому сторінку їхнього сімейного життя, вітаючи з днем народження свою сестру – інстаграм-зізнання від Крістен Пазік

Щаслива родина Андрія Шевченка / Фото: Instagram

Лише 11 серпня дружині Андрія Шевченка Крістен Пазік виповнилося 43 роки. Сьогодні ж американка опублікувала в Instagram такий собі тост – уже на честь 40-річчя своєї сестри Кари.

При цьому, вітаючи Кару з днем народження, Крістен розкрила пікантну подробицю з життя своєї з Шевою сім'ї, про яку широка публіка і не здогадувалася.

Виявляється, Крістен могла втратити дитину.

"Я маю дещо сказати про цей коштовний камінь, – написала Крістен Пазік, маючи на увазі свою сестру Кару. – Вона – одна з найвідданіших людей на земній кулі. Так хоче кращого для інших, що може відкласти власне щастя в бік. Коли мені сказали, що моя четверта вагітність пов'язана з високим ризиком, а це було за два тижні до пологів і за чотири тижні до її весілля, вона була готова негайно скасувати своє весілля або перенести його, тільки б я могла бути на ньому разом з сім'єю"

На щастя, четверта вагітність Крістен, справа була в 2014-му, завершилася благополучно. Вона народила хлопчика. У квітні Райдеру-Габріелю виповнилося сім років.

Андрій Шевченко і його дружина Крістен / Фото: Instagram

Шева і його дружина Крістен / Фото: Instagram, REUTERS

Андрій і Крістен виховують чотирьох синів:

  • Джордан Шевченко (29 жовтня 2004)
  • Крістіан Шевченко (13 листопада 2006)
  • Олександр Шевченко (1 жовтня 2012)
  • Райдер-Габріель Шевченко (6 квітня 2014 року)

Сестра Крістен Пазік Кара зі своїм чоловіком і племінниками – чотирма дітьми Шеви

Іменинниця Кара Пазік

Сестри – Кара і Крістен Пазік

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