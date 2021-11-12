Дружина поганого не порадить. Німецький тренер одягнув костюм свині-єдинорога

Штеффен Баумгарт - головний тренер Кельна
11 числа 11 місяця об 11 годині та 11 хвилин у Кельні починається "п'ята пора року" – карнавал. Все місто вбирається у костюми і так приходить на роботу.
Підтримали цю традицію і футболісти Кельна, які з'явилися на клубній базі у маскарадних костюмах.
Не був осторонь і головний тренер команди Штеффен Баумґарт. Фахівець вбрався у костюм свині-єдинорога, який йому порадила обрати дружина
Не менш кумедно проходило і тренування команди, де у воротах стояв клоун.