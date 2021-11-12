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Дружина поганого не порадить. Німецький тренер одягнув костюм свині-єдинорога

Любомир Луканюк
12 листопада, 15:52
Футболісти Кельна разом із головним тренером Штеффеном Баумгартом взяли участь у міському карнавалі

Штеффен Баумгарт - головний тренер Кельна

11 числа 11 місяця об 11 годині та 11 хвилин у Кельні починається "п'ята пора року" – карнавал. Все місто вбирається у костюми і так приходить на роботу.

Підтримали цю традицію і футболісти Кельна, які з'явилися на клубній базі у маскарадних костюмах.

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Не був осторонь і головний тренер команди Штеффен Баумґарт. Фахівець вбрався у костюм свині-єдинорога, який йому порадила обрати дружина

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Не менш кумедно проходило і тренування команди, де у воротах стояв клоун.