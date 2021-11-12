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Жена плохого не посоветует. Немецкий тренер надел костюм свиньи-единорога

Любомир Луканюк
12 ноября, 15:52
Футболисты Кельна вместе с главным тренером Штеффеном Баумгартом приняли участие в городском карнавале

Штеффен Баумгарт - главный тренер Кельна

11 числа 11 месяца в 11 часов и 11 минут в Кельне начинается "пятое время года" – карнавал. Весь город наряжается в костюмы и так приходит на работу.

Поддержали эту традицию и футболисты Кельна, которые заявились на клубную базу в маскарадных костюмах.

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Не был в стороне и главный тренер команды Штеффен Баумгарт. Специалист нарядился в костюм свиньи-единорога, который ему посоветовала выбрать супруга.

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Не менее забавно проходила и тренировка команды, где в воротах стоял клоун.