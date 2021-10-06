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Дружина Коноплянки показала, що вона не гірша за Кличка

Андрій Трофімов
6 жовтня, 10:21
Дружина півзахисника Шахтаря Євгена Коноплянка, відома своїм умінням грати в бадмінтон, блиснула ще одним талантом – ганяти на дошці по хвилях

Вікторія Коноплянка і Володимир Кличко / Фото: Instagram, Mixsport

На дворі – вже початок жовтня, але Вікторію Коноплянку це не втримало від запливів по Дніпру.

Дружина відомого українського футболіста зі своїми подругами продемонструвала майстерність у вейксерфінгу – це катання на хвилі, створюваній професійним буксирним катером, на спеціальній дошці.

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Судячи з відео, опублікованого Вікторією в Instagram, їй все чудово вдалося!

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"Моє друге літо, від якого я в захваті і яке я не забуду ніколи. До наступного сезону!" – написала Вікторія Коноплянка.

  • "Ваааай, а ти крута!"
  • "Неймовірна крихітка"
  • "Емоції зашкалюють", – пишуть у коментарях під відео фоловери Вікторії Коноплянки

Відзначимо, що цей екстремальний вид спорту є пристрастю і для Володимира Кличка.

Як засвідчила Вікторія Коноплянка, вона тримається на дошці не менш упевнено, ніж "Доктор Сталевий Молот".

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