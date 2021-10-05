Після нічиєї з Динамо захисник Шахтаря відвіз дружину в Париж (фото)

Валерій Бондар і його дружина Даша Савіна насолоджуються вихідними, які з'явилися у футболіста Шахтаря в зв'язку з паузою в клубних змаганнях

Бондар і його дружина Даша в Парижі / Фото: Instagram

Після нічиєї 0:0 в недільному матчі з Динамо футболісти Шахтаря, не задіяні в збірних, отримали п'ять вихідних. Користуючись цим "вікном", захисник "гірників" чемпіон світу-2019 серед молоді Валерій Бондар і його дружина, журналістка Даша Савіна, махнули в Париж.

"Прекрасний Париж! Не менш прекрасна я! Але найголовніше, що коханий чоловік поруч", – написала у себе в Instagram Даша Савіна, поділившись своїми знімками біля Ейфелевої вежі.

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Нагадаємо, в лютому Бондар зробив вогняну пропозицію Даші. Заручини відбулися в столиці біля пам'ятника засновникам Києва. Судячи з фотографій, туди закохані прилетіли на вертольоті. Їх чекала жива музика, салют і вогняне "Виходь за мене"!

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А в липні Валерій Бондар і Даша Савіна зіграли весілля.