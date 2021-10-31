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Дружина футболіста збірної України потрапила до лікарні в Португалії

Олег Люлька
31 жовтня, 23:05
Не пощастило дружині нападника лісабонської Бенфіки Романа Яремчука Христині

Родина Романа Яремчука / Фото: Instagram

Христина Яремчук не розкрила подробиць свого нездужання, проте опублікувала в сторіз фото, на якому вона перебуває під крапельницею у лікарні Лісабона.

"Коли гастротур не вдалося", – підписала знімок дружина Романа Яремчука.

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Роман Яремчук з дружиною і сином / Фото: Instagram

Зауважимо, що не найкращі нині справи в Португалії і у Романа Яремчука. Він бадьоро розпочав свій період кар'єри в Бенфіці, забивши чотири голи. Але вже у семи поєдинках поспіль не може ні гол забити, ні результативну передачу віддати.

Як наслідок, в останній грі з Ешторілом (1:1) тренер замінив Яремчука вже після першого тайму.

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Роман Яремчук / Фото: SLBenfica

Дивіться більше фото Христини Яремчук

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Дружина Романа Яремчука Христина / Фото: Instagram