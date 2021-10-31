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31 октября 19:30
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Черноморец --
6 ноября 00:00
Динамо --
Ворскла --
6 ноября 00:00
Колос --
Шахтер --
6 ноября 00:00
Заря --
Верес --
6 ноября 00:00
Львов --
Десна --
6 ноября 00:00
Ингулец --
Днепр-1 --
6 ноября 00:00
Александрия --
Металлист 1925 --
6 ноября 00:00
Черноморец --
Рух --
6 ноября 00:00
Минай --
Мариуполь --
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Жена футболиста сборной Украины угодила в больницу в Португалии

Олег Люлька
31 октября, 23:05
Не повезло супруге нападающего лиссабонской Бенфики Романа Яремчука Кристине

Семья Романа Яремчука / Фото: Instagram

Кристина Яремчук не стала раскрывать подробностей своего недомогания, однако опубликовала в сториз фото, на котором она находится под капельницей в больнице Лиссабона.

"Когда гастротур не удался", – подписала снимок жена Романа Яремчука.

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Роман Яремчук с женой и сыном / Фото: Instagram

Отметим, что не лучшим образом идут дела в Португалии и у Романа Яремчука. Он бодро начал свой период карьеры в Бенфике, забив четыре гола. Но уже в семи поединках кряду не может ни гол забить, ни результативную передачу отдать.

Как следствие, в последней игре с Эшторилом (1:1) тренер заменил Яремчука уже после первого тайма.

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Роман Яремчук / Фото: SLBenfica

Смотрите больше фото Кристины Яремчук

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Жена Рома Яремчука Кристина / Фото: Instagram