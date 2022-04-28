Жовта субмарина втопилася. Ліверпуль зробив заявку на фінал ЛЧ

Ліверпуль vs Вільярреал / Фото: Reuters

У середу, 27 квітня, відбувся півфінальний матч Ліги чемпіонів, у якому Ліверпуль зустрічався із Вільярреалом. Ми вели онлайн матчу Ліверпуль – Вільярреал на нашому сайті.

"Жовта субмарина" зуміла зберегти "сухими" ворота у першому таймі, але в наступній 45-хвилинці не змогла стримати мерсисайдців.

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На 53-й хвилині зустрічі м'яч у власні ворота відправив гравець Вільярреала Еступіньян.

А через дві хвилини Мане подвоїв перевагу Ліверпуля. Салах тонко прокинув повз захист Вільярреала на сенегальця і Садіо без опіки відправив м'яч у ворота гостей.

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Остаточний рахунок у поєдинку – 2:0. Ліверпуль забезпечив гарний заділ перед матчем у відповідь в Іспанії.

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ЛІВЕРПУЛЬ – ВІЛЬЯРРЕАЛ – 2:0

Голи: Еспуміньян, 53, Мане, 55;

Ліверпуль: Аліссон – Александр-Арнольд (Гомес, 81), Конате, ван Дейк, Робертсон – Хендерсон (Кейта, 72), Фабіньо, Алькантара – Салах, Мане (Жота, 72), Діас (Орігі, 81).

Вільярреал: Рульї – Фойт, Альбіоль, Пау Торрес, Еступіньян (Трігерос, 72) – Чуквуезе (Діа, 72), Парехо (Ор'є, 72), Капу, Коклен (Педраса, 57) – Ло Чельсо, Данджума (Алькасер, 86).

ОГЛЯД МАТЧУ

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Матч у відповідь відбудеться 3 травня в Іспанії на стадіоні "Кераміка".