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"Бажаю клубу нових гучних перемог": Рінат Ахметов привітав Динамо із 95-річчям

13 травня, 11:20
Президент донецького клубу назвав протистояння Шахтаря та Динамо окрасою українського чемпіонату

Президент Шахтаря Рінат Ахметов

Сьогодні виповнюється 95 років від дня заснування футбольного клубу Динамо Київ.

З нагоди ювілейної дати привітання на ім'я президента Динамо Ігоря Суркіса надіслав президент Шахтаря Рінат Ахметов.

"Вітаю керівництво, співробітників та вболівальників Динамо Київ із 95-річчям клубу.

Славетна історія київського Динамо – це історія великих перемог і звершень, це десятки виграних трофеїв та успіхи на міжнародній арені, це повага футбольного світу й відданість мільйонів людей. Динамо давно і міцно є символом не лише українського футболу, а й сильної незалежної України.

Історію Динамо писало багато поколінь видатних керівників, талановитих гравців, тренерів і працівників клубу, але одне всі ці роки залишалося незмінним – прагнення зберігати славетні динамівські традиції і досягати найвищих цілей.

Амбіції та бажання перемагати завжди об’єднували Динамо і Шахтар, а ще забезпечували красиве суперництво наших клубів на футбольному полі. Протистояння Шахтаря й Динамо – це окраса українського чемпіонату, а наші матчі в Донецьку на "Донбас Арені" та в Києві на "Олімпійському" – це найкращі та найбільш пам’ятні ігри в історії клубів.

Сьогодні всі ми живемо в очікуванні головної, спільної для нашої країни перемоги. І я щиро сподіваюся, що дуже скоро Динамо і Шахтар знову зустрінуться на стадіонах мирної, процвітаючої України і проведуть іще багато яскравих матчів за заповнених трибун.

Бажаю вболівальникам Динамо миру й добра, а клубу – нових гучних перемог та історичних досягнень".