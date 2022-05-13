"Желаю клубу новых громких побед": Ринат Ахметов поздравил Динамо с 95-летием

Президент Шахтера Ринат Ахметов
Сегодня исполняется 95 лет со дня основания футбольного клуба Динамо Киев.
По случаю юбилейной даты поздравление на имя президента Динамо Игоря Суркиса направил президент Шахтера Ринат Ахметов.
"Поздравляю руководство, сотрудников и болельщиков Динамо Киев с 95-летием клуба.
Великая история киевского Динамо – это история больших побед и свершений, это десятки выигранных трофеев и успехи на международной арене, это уважение футбольного мира и преданность миллионов людей. Динамо давно и прочно является символом не только украинского футбола, но и сильной независимой Украины.
Историю Динамо писали многие поколения выдающихся руководителей, талантливых игроков, тренеров и работников клуба, но одно все эти годы оставалось неизменным – стремление сохранять славные динамовские традиции и достигать самых высоких целей.
Амбиции и желание побеждать всегда объединяли Динамо и Шахтер, а еще обеспечивали красивое соперничество наших клубов на футбольном поле. Противостояние Шахтера и Динамо – это украшение украинского чемпионата, а наши матчи в Донецке на "Донбасс Арене" и в Киеве на "Олимпийском" – это самые лучшие и памятные игры в истории клубов.
Сегодня все мы живем в ожидании главной, общей для нашей страны победы. И я от всего сердца надеюсь, что совсем скоро Динамо и Шахтер вновь встретятся на стадионах мирной, процветающей Украины и проведут еще много ярких матчей при заполненных трибунах.
Желаю болельщикам Динамо мира и добра, а клубу – новых громких побед и исторических достижений".