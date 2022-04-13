Чекаємо на другого кума у наручниках. Ексгравець Динамо відреагував на затримання Медведчука

Медведчук зачекався на Путіна / Фото: Колаж: Сьогодні

Сьогодні Служба безпеки України заарештувала лідера проросійської партії ОПЗЖ Віктора Медведчука. Така радісна подія не пройшла повз активних користувачів соціальними мережами.

Одним із перших на арешт одіозного політика відреагував колишній футболіст Динамо та Ворскли Адерінсола Есеола.

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Український форвард зробив репост зі сторінки Володимира Зеленського, додавши свій коментар та смайл.

"Кумчику, привіт", – підписав фото Есеола, додавши смайлик бридливості.

Сподіваємось, дуже скоро ми побачимо у наручниках і другого кума – Володимира Путіна. Удвох їм у камері буде веселіше.

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Відмітимо, що на затримання Медведчука несподівано радісно відреагували у київському Динамо. Адже на початку 90-х Медведчук був першим віце-президентом клубу.

Віктор Медведчук – давній соратник Григорія Суркіса / Фото: Колаж: Сьогодні

Зраділа арешту кума Путіна і дружина Олександра Усика Катерина. Хоча сам боксер рік тому знімався у фільмі дружини Віктора Медведчука.

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