Чекаємо медаль! Українка пробилася у фінал Олімпіади у веслувальному слаломі

Українська каноістка Вікторія Ус вийшла в фінал змагань у веслувальному слаломі на Олімпіаді-2020. За олімпійську медаль наша спортсменка буде боротися вже сьогодні!

Вікторія Ус пробился в фінал Олімпіади-2020 / Фото: REUTERS

Вікторія пройшла дистанцію за 109.53, заробивши всього 2 штрафних бали. Довгий час Ус утримувала другий рядок, але в підсумку опустилася на дев'яту позицію.

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Проте, цього вистачило, щоб пробитися у фінал змагань. Головний заїзд Олімпіади відбудеться вже сьогодні, початок – о 10:15. Надіємося на медаль!

На нашому сайті є загальний медальний залік Олімпіади-2020 з актуальною таблицею медалей. Всього на Іграх в Токіо буде розіграно 339 комплектів медалей в 33 видах спорту.

Також у нас є спеціальний матеріал, де зібрані всі результати українських спортсменів на Олімпіаді-2020. Таблиця оновлюється після кожного виступу українців.