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Жалюгідне видовище: перше фото Дженоа без Шеви

Андрій Трофімов
15 січня, 19:40
Дженоа провела перше тренування після відставки Андрія Шевченка з посади наставника команди

Обличчя показувати соромно / Фото: Колаж: Сьогодні

Першим після відставки Шеви заняттям Дженоа керував 37-річний француз Абдулай Конко. Це колишній гравець генуезців, який до цього часу очолював команду "грифонів" U-17.

Офіційний сайт Дженоа опублікував фото тренування Дженоа з Конко. Вона більш ніж промовиста і не вимагає навіть якихось слів – на знімку не видно облич не лише футболістів, а й тимчасового наступника Шеви, що приховав очі під козирком свого капелюха.

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Можна тільки уявити, скільки зараз у цих очах безнадії.

Очікується, що під керівництвом Конко Дженоа зіграє 17 січня проти Фіорентини на її полі, після чого "грифонів" підхопить німець італійського походження Бруно Лаббадія, котрий раніше очолював Гамбург, Штутгарт, Герту та Вольфсбург.

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Шеву в Дженоа замінить уславлений німецький бомбардир / Фото: Колаж: Сьогодні

Нагадаємо, за Шевченка за два місяці Дженоа зіграла 11 матчів – один виграла, сім програла і три звела внічию, міцно прописавшись у зоні вильоту Серії А.

За достроковий розрив контракту штабу Шевченка мають заплатити 20 млн євро.

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Андрій Шевченко / Фото: REUTERS

Огляд останньої гри Шеви біля керма Дженоа