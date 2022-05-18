Зеленський викликав Шевченка до Києва, щоб зробити послом

Володимир Зеленський та Андрій Шевченко / Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

На початку травня президент України Володимир Зеленський оголосив про запуск платформи UNITED24. Призначена вона для збору допомоги Україні з усього світу для військових, гуманітарних та відновлювальних цілей.

Сьогодні голова держави представив першого посла організації. Ним став легендарний український футболіст Андрій Шевченко, який спеціально приїхав на зустріч з президентом до Києва з Лондона.

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"Андрій своєю працею та спортивними досягненнями завоював величезну довіру на міжнародній арені. І тепер у нього нова важлива місія – розповідати світові про події в Україні та спрямовувати свій авторитет на збільшення міжнародної допомоги нашій країні. Впевнений, все вийде" , – заявив Володимир Зеленський .

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Сам Шевченко також прокоментував свою нову роль у перемозі України у війні з Росією. Андрій Миколайович готовий до інформаційного освітлення подій на його Батьківщині.

"Я представляю Україну на міжнародній футбольній арені багато років. Але сьогодні, коли моя країна страждає від війни, мій пріоритет не футбол, а допомога Україні. Я зроблю все можливе, щоб підняти поінформованість про потреби України та закликати людей приєднуватись до UNITED24, робити внески у нашу перемогу".

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Платформа UNITED24 створена президентом України для переказу грошей на допомогу українським захисникам, мирним жителям та на відновлення країни. Усі гроші йдуть на рахунки наших міністерств у Нацбанку України.