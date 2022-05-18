Зеленский вызвал Шевченко в Киев, чтобы сделать послом

Владимир Зеленский и Андрей Шевченко / Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

В начале мая президент Украины Владимир Зеленский объявил о запуске платформы UNITED24. Предназначена она для сбора помощи Украине со всего мира для военных, гуманитарных и восстановительных целей.

Сегодня же глава государства представил первого посла организации. Им стал легендарный украинский футболист Андрей Шевченко, который специально приехал на встречу с президентом в Киев из Лондона.

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"Андрей своим трудом и спортивными достижениями завоевал огромное доверие на международной арене. И теперь у него новая важная миссия – рассказывать миру о событиях в Украине и направлять свой авторитет на увеличение международной помощи нашей стране. Уверен, все получится", – заявил Владимир Зеленский.

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Сам Шевченко также прокомментировал свою новую роль в победе Украины в войне с Россией. Андрей Николаевич готов к информационному просвещению мира о событиях на его Родине.

"Я представляю Украину на международной футбольной арене много лет. Но сегодня, когда моя страна страдает от войны, мой приоритет не футбол, а помощь Украине. Я сделаю все возможное, чтобы поднять осведомленность о нуждах Украины и призывать людей присоединяться к UNITED24, делать вклады в нашу победу".

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Платформа UNITED24 создана президентом Украины для перевода денег на помощь украинским защитникам, мирным жителям и на восстановление страны. Все деньги идут на счета наших министерств в Нацбанке Украины.