Зеленський виграє вибори президента з підтримкою 99% – думка

Станіслав Горуна підтримує Володимира Зеленського

Повномасштабна війна Росії проти України триває вже півтора місяця. Наш народ згуртувався навколо протистояння агресору, який бомбардує наші міста та вбиває мирне населення.

У новій ролі виявляє себе і Президент України Володимир Зеленський, який веде за собою армію та народ, а також захищає інтереси України на міжнародній арені. Своєю думкою щодо голови держави поділився бронзовий призер Олімпіади-2020 Станіслав Горуна.

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"Під час виборів я не підтримував Зеленського. Я, як і багато людей, скептично ставився до нього, тому що він за професією комік. Але не за своїм психічним станом і з того, що в нього всередині". І він це довів у критичній ситуації. Він показав усьому світові, що справжній чоловік. Його всі поважають, і я впевнений, що на наступних виборах він знову буде нашим президентом. Можливо, за підтримки 99% людей.

Зеленський розповів, як може закінчитись війна / Фото: Колаж: Сьогодні

Нам пощастило мати такого президента. Щиро кажучи, за останні місяці він змінився. Ви не можете навіть уявити. Зовсім інша людина. Раніше він намагався грати у ці політичні ігри. Але зараз усе, що він каже, те, як він виглядає, як він поводиться, зовсім інше. Його мова впевнена. Він знає, що сказати, він каже від себе, а не те, що йому сказали його радники. Те, що ми бачимо, нам подобається, і ми готові боротися за нього".

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Нагадаємо, що Володимир Зеленський раніше був співвласником та художнім керівником "Студії Квартал-95", проте у 2019 році вирішив балотуватися у Президенти. У першому турі Зеленський набрав 30%, тоді як у другому – 73%, що дозволило йому випередити чинного на той момент голову держави Петра Порошенка.