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Динамо --
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Ворскла --
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Інгулець --
Львів --
5 березня 00:00
Рух --
Дніпро-1 --
5 березня 00:00
Олександрія --
Колос --
5 березня 00:00
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Маріуполь --
5 березня 00:00
Шахтар --
Чорноморець --
5 березня 00:00
Десна --
Динамо --
12 березня 00:00
Колос --
Динамо --
12 березня 00:00
Шахтар --
Минай --
12 березня 00:00
Ворскла --
Зоря --
12 березня 00:00
Верес --
Десна --
12 березня 00:00
Дніпро-1 --
Металіст 1925 --
12 березня 00:00
Львів --
Рух --
12 березня 00:00
Олександрія --
Чорноморець --
12 березня 00:00
Маріуполь --
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Заява Підручного: "Я та моя команда залишаємося захищати Україну"

Сергій Шаховець
27 лютого, 09:22
Лідер збірної України з біатлону Дмитро Підручний закликав світову біатлонну громадськість відреагувати на віроломний напад російських агресорів і допомогти Україні

Дмитро Підручний / Фото: Facebook

Дмитро Підручний, а також інші біатлоністи збірної України не покинуть свою Батьківщину у скрутну хвилину. А світова біатлонна громадськість не повинна залишатися осторонь агресивних дій рашистів.

"Шановна біатлонна сім'я, мої міжнародні друзі та вболівальники.

Я та моя команда залишаємось в Україні, щоб захистити наші будинки та сім'ї від російських збройних сил, що вторглися в Україну 24 лютого. У подальших змаганнях брати участь ніхто не збирається.

Я прошу вас допомогти нам. Ось що ви повинні зробити:

  • 1. Задонатити. Офіційний банківський рахунок для допомоги українській армії тут.
  • 2. Виходьте на вулиці своїх міст. Попросіть владу і НАТО допомогти нам.
  • 3. Перевіряйте будь-яку інформацію про вторгнення РФ на кількох джерелах

Не кажіть мені, що спорт поза політикою. Це пов'язано! Солдати та мирні жителі моєї Батьківщини гинуть, коли ви читаєте це.

Коли гинуть воїни та мирні жителі моєї Батьківщини, поки ти це читаєш.
Я вас благаю, НЕ ЗАЛИШАЙТЕСЬ осторонь, будь ласка!", – написав Підручний у своєму Facebook.

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