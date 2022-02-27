Заява Підручного: "Я та моя команда залишаємося захищати Україну"

Дмитро Підручний, а також інші біатлоністи збірної України не покинуть свою Батьківщину у скрутну хвилину. А світова біатлонна громадськість не повинна залишатися осторонь агресивних дій рашистів.

"Шановна біатлонна сім'я, мої міжнародні друзі та вболівальники.

Я та моя команда залишаємось в Україні, щоб захистити наші будинки та сім'ї від російських збройних сил, що вторглися в Україну 24 лютого. У подальших змаганнях брати участь ніхто не збирається.

Я прошу вас допомогти нам. Ось що ви повинні зробити:

1. Задонатити. Офіційний банківський рахунок для допомоги українській армії тут.

2. Виходьте на вулиці своїх міст. Попросіть владу і НАТО допомогти нам.

3. Перевіряйте будь-яку інформацію про вторгнення РФ на кількох джерелах

Не кажіть мені, що спорт поза політикою. Це пов'язано! Солдати та мирні жителі моєї Батьківщини гинуть, коли ви читаєте це.

Коли гинуть воїни та мирні жителі моєї Батьківщини, поки ти це читаєш.

Я вас благаю, НЕ ЗАЛИШАЙТЕСЬ осторонь, будь ласка!", – написав Підручний у своєму Facebook.